Turdò: "Le ingiunzioni fiscali di Paupisi contro gli automobilisti sono illegittime e nulle"

In questi giorni stanno arrivando a molti automobilisti le ingiunzioni fiscali della Sogert S.p.A. su delega del comune di Paupisi, in provincia di Benevento, in relazione ai verbali emessi sulla Telesina nel 2016, sulla SS 372 che congiunge Benevento a Caianello.

La società di riscossione coattiva sta chiedendo somme inaudite per gli automobilisti che non hanno fatto ricorso e quindi devono pagare solo ed unicamente le maggiorazioni previste dalla legge e non anche gli interessi nella misura del 10% semestrale che non sono dovute, come da Giurisprudenza consolidata, addirittura ingiunzioni fiscali che sfiorano i 2000 euro, vere e proprie rapine, mostruosi atti accidiosi e famelici contro noi automobilisti.

E' evidente l’assoluta illegittimità delle maggiorazioni ex art.27 L. 689/1981 applicate nei verbali che sarebbe stato elevato dal Comune di Paupisi.

A tal riguardo, si osserva che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.3701 del 16.02.2007, ha sancito per una fattispecie analoga l’inapplicabilità delle maggiorazioni semestrali del 10% rilevando correttamente che tale procedura si applichi soltanto alle ipotesi di ordinanza ingiunzione ed in caso di rigetto del ricorso proposto al Prefetto, dal momento che in ipotesi di mancato ricorso è già prevista una sanzione per il ritardo del pagamento, rappresentata dalla maggiorazione della somma dovuta sino alla metà della sanzione edittale.”

Invitiamo gli automobilisti, gli utenti ed i cittadini DI NON PAGARE LE INGIUNZIONI DA QUALUNQUE COMUNE D’ITALIA ARRIVINO, che abbisognano a recarsi presso la nostra organizzazione al fine di avere garanzie di tutele, attività ricorrente e assistenza.