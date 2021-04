INCONTRO ON LINE SULLA RISERVA NATURALE CASARZA

La Riserva Naturale di Casarza attende la sua definitiva approvazione dal 2007. Un patrimonio naturalistico, ambientale e storico-culturale che merita di essere sottoposto a tutela.

Non a caso il Consiglio Comunale di Vasto lo scorso gennaio si è espresso a favore della definitiva approvazione. Però, a distanza di quasi quattro mesi, la Commissione Assetto del Territorio non ancora viene convocata prima dell'invio della uf ficiale richiesta alla Regione.

Riteniamo importante velocizzare l'iter intrapreso dall'Amministrazione per arrivare, finalmente, all'istituzione della Riserva Naturale Regionale di Casarza tanto attesa e voluta.

Per questo il Forum Civico Ecologista organizza, per venerdì 23 aprile 2021, alle ore 18, un incontro online per discutere delle ricchezze naturalistiche e culturali in quei luoghi presenti – basti infatti considerare che sono state censite più di cento specie animali e vegetali di cui molte tutelate dalle norme europee –, nonché dei motivi della richiesta e delle opportunità che tale Riserva apporterebbe al territorio vastese.

Per partecipare all'incontro basta inserire il seguente link: https://meet.google.com/icf-bknh-qwc