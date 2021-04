IL FUTURO È NELLA LOGISTICA

Quando si insediò la Siv agli inizi degli anni '60, i futuri lavoratori erano figli di contadini e di emigrati. Ma non sapevano, di certo, come funzionasse una fabbrica, cosa fosse una linea di produzione e soprattutto come ci si rapportasse gerarchicamente all' interno dell' azienda.

In sei mesi "nacque" l' Istituto tecnico industriale di Stato" a Vasto, per il rilascio, dopo un percorso scolastico quinquennale, di diplomi di perito a coloro che avrebbero costituito l' ossatura intermedia: capisquadra, capireparti e team leader. Mentre fu la Siv stessa ad istruire professionalmente i giovani meno scolarizzati, anche con corsi di cultura generale. I "nuovi" operai entrarono a lavorare e ben presto portarono quell' azienda ad essere la più grande produttrice vetraria in Europa e, soprattutto, ad avere i bilanci in attivo, cosa non proprio scontata nell' industria a capitale pubblico.

In questo nostro tempo sta per insediarsi una grossa multinazionale, che lavorerà nel campo della logistica.

Il mondo del lavoro è cambiato ed oggi, diversamente da cinquant' anni, vengono assunte maestranze già pronte e formate. Quindi chi vuole entrare a lavorare è opportuno che abbia curriculum con le necessarie conoscenze e competenze. Per questo motivo, come Organismo di formazione accreditato dalla Regione Abruzzo, che opera a San Salvo da tempo, abbiamo attivato un catalogo corsi per formare e qualificare le diverse figure professionali per lavorare nella logistica e nella distribuzione:

figure amministrative e di management, magazzinieri (a qualifica) e carrellisti,

magazzinieri, imballatori e driver, per queti ultimi sono previsti agevolazioni e gratuita'.

