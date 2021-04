Cresce la famiglia Imahr Abruzzo. Cerimonia alla Baja del Sol

Fiero ed Orgoglioso che altri professionisti entrino a far parte dell' Associazione.

I più vivi e sinceri ringraziamenti al presidente Francesco Vaccarella che ha delegato me. perchè avvicinassi nuovi collaboratori nel territorio. A breve organizzeremo corsi formativi per barman, sala e cucina (gratuiti per i giovani).

Per coloro che vogliono conoscere la. Famiglia Imahr, questi i miei contatti: tel 351.9195570 e torinovalerio08@gmail.com