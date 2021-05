APRE A VASTO IL PROMO THAI FOOD D'ABRUZZO

In onore di Somphit, che con coraggio apre il primo ristorante etnico thailandese d' Abruzzo a Vasto, abbiamo partecipato all' inaugurazione e scattato le foto che diffondiamo come nostro omaggio benaugurante.

Si noti che una delle nostre foto ha immortalato l'attestato della Giuria topica, che cui è stato certificato che la nuova ristoratrice si è classificata prima tra i produttori topici internazionali.

Il ristorante si chiama Vasthai, unendo i nomi delle due terre: quella vastese che ospita e quella thailandese da cui provengono le gustose ricette tipiche, anzi topiche