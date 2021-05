Lions e scuola per sensibilizzare i ragazzi sulla sicurezza su internet.

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

È stato un grosso successo il service "Interconnettiamoci... ma con la testa", l'incontro de 26 aprile, organizzato in videoconferenza del Lions Club con i ragazzi dell'istituto Omnicomprensivo n. 1 di San Salvo, sui pericoli della rete e sui comportamenti da adottare per una navigazione in sicurezza.

Presenti sei classi più una in collegamento da Torino per un totale di 250 ragazzi, che hanno risposto con grande entusiasmo e partecipazione all'iniziativa.

Conduttore del service l'ingegner Piero Fontana sempre chiaro nell'esporre ai bambini un argomento così delicato.

All'incontro hanno partecipato la dirigente scolasticaAnnarosa Costantini, l'insegnante responsabile Paola Ranalli il Sindaco Tiziana Magnacca.

Soddisfazione per il presidente del Lions Club San Salvo Romina Palombo e l'ideatore del service Christian Valentino che hanno visto Lions, Scuola e Istituzioni ancora una volta insieme per la tutela dei nostri giovani.

Prossimo appuntamento il 25 maggio con i ragazzi dell'Istituto Comprensivo n. 2.