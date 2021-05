CONTAINER LIVE Giovedì 6 Maggio, ore 18.30 in diretta streaming

Diretta streaming sulle pagine Facebook: Container LIVE , Università Tre Età Cupello, Università delle Tre Età Vasto. E su Instagram: container_live

Università delle Tre Età di Cupello e Università delle Tre Età di Vasto presentano

SULLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - Focus Abruzzo

Giovedì 6 Maggio, ore 18.30

con Giuseppe Di Marco presidente di Legambiente Abruzzo

Next Generation EU, la straordinaria occasione per rendere l’Italia un paese davvero più vivibile, verde, innovativo e inclusivo. La partecipazione dei cittadini sarà decisiva per accelerare la transizione climatica. È importante per il nostro Paese non sbagliare i progetti da finanziare. (Giuseppe Di Marco)

CONTAINER LIVE è un programma curato e condotto da Fabio Bruno