Monteodorisio, fervono i preparativi per i festeggiamenti in onore di San Marcellino

La lunga battaglia contro la pandemia di Covid-19 non scalfisce le energie del Comitato Feste ‘Madonna delle Grazie’ verso i preparativi in vista dei festeggiamenti in onore di San Marcellino, patrono di Monteodorisio.

“Quest’anno, per tutelare la salute all’interno del nostro paese, dopo aver parlato con il parroco e l’Amministrazione Comunale, - spiega Luigi Vitelli, presidente del Comitato Feste - i festeggiamenti si terranno il 2 giugno 2021, considerando non solo le limitazioni imposte dal Covid, ma anche l’aumento dei contagi e delle quarantene delle ultime settimane. Ci impegneremo, inoltre, nella vendita dei porcellati durante l’ultima settimana di maggio e nei giorni antecedenti la festa. Il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di un defibrillatore, grande risorsa per la nostra comunità, grazie alla collaborazione delle protezioni civili ‘Il Castello’ e ‘Valtrigno’.

“Non potendo fare la consueta processione, la statua del Santo patrono – chiosa Vitelli - verrà posizionata su un pick up che girerà lungo tutte le vie del paese, affinchè anche le persone con patologie che non hanno la possibilità di uscire di casa, riescano in qualche modo a vedere San Marcellino, con l’augurio che questa pandemia possa scomparire il prima possibile.”

“Voglio annunciare con orgoglio il ritorno in squadra di Regina Marrollo e Luciana Capraro, che torneranno ad essere disponibili per l’organizzazione della festa di San Marcellino e delle prossime iniziative. Ci hanno sempre sostenuto, anche se al di fuori del gruppo per un breve periodo, ma ora hanno voglia di ripartire e lavorare per il nostro paese. Nonostante la pandemia, continueremo ad impegnarci quotidianamente, - conclude il presidente del Comitato Feste - rispettando le dovute misure anti-contagio e appena il Covid finirà, torneremo a festeggiare come ai vecchi tempi.”