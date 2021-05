Si avvia al termine la XXI edizione del progetto del CSV Abruzzo “Io, Tu… Volontari!"

170 studenti, 8 Istituti Superiori di Pescara e Provincia, 30 docenti e 27 associazioni, 60 volontari: questi i numeri del coinvolgimento di edizione di “Io, Tu… Volontari!”, il percorso formativo del Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo – Delegazione Territoriale di Pescara che da 21 anni intende avvicinare le giovani generazioni alle tematiche sociali e all’impegno civile. A questi si aggiungono 17 ore di formazione erogate dal CSV Abruzzo e dalla LILT - Lega–Italiana per la Lotta contro i Tumori e 15 ore in associazione, da moltiplicare per ogni singolo studente, quindi un totale 2.250 ore di vera e propria scuola di volontariato. Numeri importanti per un’iniziativa che ha dovuto ripensarsi fino a diventare 100% digitale.

La pandemia e le misure di prevenzione del contagio da Coronavirus hanno modificato nel profondo la quotidianità e sradicato anche le abitudini più consolidate. Chi non prova nostalgia a pensare alla stretta di mano. Eppure cambiare non significa rinunciare, o almeno non sempre. Molto spesso significa ripensare, guardare oltre i paradigmi, escogitare soluzioni nuove. Con questo approccio il CSV Abruzzo ha proposto anche per l’anno scolastico 2020/2021 “Io, Tu… Volontari, coinvolgendo i ragazzi in un viaggio online, tra esperienza e scoperta, iniziato a gennaio e che si avvia a conclusione con l’evento finale del 5 maggio. Al momento conclusivo interverranno l’attrice Silvia Frasson e per il CSV Abruzzo, Sandra De Thomasis, coordinatrice dell’Area Promozione, Lorenzo Di Flamminio, coordinatore della Delegazione di Pescara e il presidente Casto Di Bonaventura.

Investire sugli adolescenti, sollecitandone la creatività e stimolandone la spinta alla solidarietà, è l’obiettivo primario del progetto. Protagonisti dell’intera esperienza sono stati gli studenti, insieme all’intero corpo scolastico, in sinergia con le associazioni che sono state capaci di coinvolgere gli aspiranti volontari.