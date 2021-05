Vasto 1849: invenzione di un museo - Conversazione col Prof. Murolo

Chi erano i proprietari dei reperti esposti nell'originario allestimento del Museo di Vasto?

Perché fu creato il Museo di Vasto?

Da chi fu creato?

Che ruolo ha svolto in oltre 170 anni di attività?

Queste sono alcune delle questioni sul più antico museo pubblico d’Abruzzo sulle quali sulle quali il prof. Murolo imposterà la conversazione pubblica che terrà nell’incontro a distanza di giovedì 6 maggio nell’ambito delle Settimane del Patrimonio Culturale 2021 (2-16 maggio).

Invenzione è la traduzione letterale di inventio, parola per la quale in retorica s’intende il rinvenimento di tutti gli elementi che servono a determinare uno specifico argomento. Con invenzione di un museo, dunque, si vuole definire il sintagma che sintetizza i motivi che hanno consentito, nel 1849, la genesi della struttura conservativa vastese, ma soprattutto l’originalissima pratica che ne ha permessa la realizzazione. Alla radice di queste scelte è un significativo rapporto con il luogo, vissuto come genius loci, vale a dire come spirito protettore della città.

