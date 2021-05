Lia Giancristofaro parla di "Patrimonio culturale immateriale"

venerdì 07 maggio alle ore 18:30 Lia GIANCRISTOFARO, Professoressa Associata in Materie Demo-Etno-Antropologiche presso l'Università di Chieti, Autrice con Valentina Lapiccirella Zingari del libro "Patrimonio culturale immateriale e società civile", parlerà degli accordi internazionali ratificati dall'Italia (Convenzione Unesco 2003 e Convenzione di Faro 2005) e dei processi in corso, basati sulla cooperazione per la salvaguardia del patrimonio culturale. La videoconferenza si potrà seguire sul canale YouTube di Italia Nostra semplicemente cliccando sul link che già è riportato sulla locandina.