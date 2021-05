LA SVEGLIA SUONERÀ PER TE, SIGNORA SINDACA

Noi "aspiranti governanti" (come ci hai chiamati nelle tue ultime nervose righe), noi di centrosinistra, noi che, a tuo dire, "difettiamo di serietà" essendoci messi "al traino del Comitato",

noi ti invitiamo a stare più calma ed essere meno nervosa, perché siamo in democrazia e quindi possiamo esprimere le nostre idee (come tu puoi esprimere le tue), siamo liberi di formulare proposte in Consiglio comunale (come fai e farai tu), siamo liberi di sostenere le battaglie di un Comitato che si è formato autonomamente e ci ha convinto (come non ha convinto te).

Siamo persone serie e libere, sappiamo di aver avuto problemi tra di noi (e tu ne hai approfittato). Ma, per fortuna, stiamo superando le nostre incomprensioni (cosa che ti sta dando fastidio, enormemente fastidio).

Infatti, tu sai che con la nostra unità non ci sarebbero state "le sonore bocciature" (che ami ripetere, perché sadicamente ti piace umiliarci) e sai altrettanto bene, Signora Sindaca, che con la nostra unità non ci sarà un' altra "bocciatura".

PER QUESTO FRA UN ANNO LA SVEGLIA SUONERÀ PER TE.

Ma ti conviene fartene una ragione: coi tuoi consiglieri, visto che te lo lasciano fare, puoi fare quel che vuoi, ma non venire a dirci quel che dobbiamo fare noi, con chi dobbiamo allearci e quali battaglie dobbiamo sostenere.

I Consiglieri comunali di centrosinistra: Marika Bolognese (Iv), Antonio Boschetti (Pd), Gennaro Luciano (Pd), Gianni Mariotti (Pd) e Fabio Travaglini (Più San Salvo)

Ps: Signora Sindaca, indirizziamo a te questa risposta, perché conosciamo e (ri)conosciamo il tuo stile in quel che hai scritto. Ovviamente se così non fosse, se non fosti stata tu a concepire questo ennesimo nervoso attacco al nostro schieramento, puoi tranquillamente farti latore della presente verso le tue tre liste (che ci hanno messo la faccia e la firma), anche se noi siamo convinti che hai fatto tutto tu. Stai facendo tutto tu e, per questo, fra un anno la sveglia suonerà per te, essenzialmente per te.