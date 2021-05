Con 4.680 vaccinazioni giovedì da record in provincia di Chieti

Si conclude la vaccinazione degli over 80

Giornata record, quella di ieri, per le vaccinazioni in provincia di Chieti: 4.680 le dosi somministrate, di cui 3.540 prime dosi e 1.140 richiami. Superato di gran lunga il target assegnato alla Asl, che stabiliva il tetto da raggiungere in 3.157 vaccinazioni: invece grazie allo straordinario impegno profuso da operatori e volontari nei centri vaccinali ubicati nel territorio, ne sono state effettuate 1.522 in più.

“Una pérformance incredibile - ha commentato il Direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael - : da soli abbiamo coperto quasi la metà dell’obiettivo regionale, fissato a 10.753, realizzando un primato assoluto. Siamo soddisfatti non per il risultato in sé, ma per aver messo in sicurezza la salute di tanti cittadini, e limitato maggiormente la diffusione la diffusione del virus ampliando la platea dei vaccinati. Grande è stato l'impegno di tutti, perciò ai nostri operatori impegnati negli hub vaccinali, ai collaboratori dello Staff della Direzione aziendale, ai Sindaci e ai volontari va il mio personale e caloroso ringraziamento per il grande lavoro fatto in questi giorni”.

Nel week end saranno somministrate 1.000 dosi a domicilio, in collaborazione con i medici di medicina generale e nel Sangro-Aventino con la task force dell’Esercito. Con questa tornata si conclude la vaccinazione degli over 80, con una copertura del 90% degli iscritti in piattaforma, un dato doppiamente importante, perché certifica la messa in sicurezza di una categoria particolarmente esposta al rischio e libera vaccini da destinare ai fragili: finora è stato vaccinato il 66%, mentre il mondo della scuola ha raggiunto l’82%.