Al Pala BCC di Vasto in arrivo una struttura parasole

La Direzione della Asl rende noto che al Pala BCC di Vasto è in corso la sostituzione di gazebo e tendoni in uso finora, e presi in noleggio, con altri che sono stati appena acquistati. L'operazione viene fatta in queste ore approfittando della chiusura serale del Centro vaccinale. Nei prossimi giorni, inoltre, sarà installata, in collaborazione con il Comune, una struttura parasole per consentire alle persone in attesa di non soffrire il caldo restando esposti ai raggi del sole.