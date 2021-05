PMI SERVICE E I.M.A.H.R. PROMUOVONO CORSI

C' è molto da fare sul turismo. E bisogna farlo partendo dalla formazione dei giovani. Per questo la Pmi Services (Centro formativo accreditato dalla Regione Abruzzo) e l' I.M.A.H.R. (Organizzazione internazionale dei professionisti del settore ricettivo, rappresentata in Abruzzo da Valerio Torino) sottoscriveranno giovedì 13 maggio alle ore 17 un Protocollo, allo scopo di attivare corsi gratuiti per giovani che vogliano fare i barman (compresa l'attività di sala), cuochi, pizzaioli e pasticceri (senza dimenticare altre figure importanti per lo sviluppo della ristorazione, ricettività e marketing turistico, per le quali stiamo già pensando ad ulteriori corsi). Diamo molta importanza a questa iniziativa, perchè può essere d'impulso alla ripartenza. Per questo parteciperà in video collegamento il presidente internazionale di I.M.A.H.R Francesco Vaccarella la cerimonia di sottoscrizione sarà mandata in diretta streaming sulla pagina facebook del Trigno.net