AL ASL PENSA ALLE GRANDI COSE, MA TOPPA SULL' ACCOGLIENZA

Stamattina sono andato al Poliambulatorio (o Distretto sanitario di base Asl) di San Salvo ed ho visto erba alta, sporcizia a terra, sedili di plastica sporchi e divelti. Ho pensato ai tanti comunicati autocelebrativi che mi manda giornalmente il collega dell' Ufficio stampa (e che io pubblico diligentemente) e mi sono detto: "Ma guarda st'azienda pubblica...pensa agli acquisti milionari di macchinari diagnostici, ai mega interventi di microchirurgia, a rispondere (a volte con palese esagerazione ai consiglieri regionali...quando si trovano in minoranza...) e poi si perde in un bicchiere d'acqua, facendoci trovare una sua affollata struttura nelle condizioni che vi mostrano le foto da me stesso scattate.

Sono entrato ed ho chiesto come mai l'erba superasse le macchine. Mi hanno risposto: "Qualche volta la viene a tagliare il Comune...". Personalmente non so se tocca al Comune tagliare l'erba, ma oggi non era tagliata. Poi ho chiesto perchè ci fossero cicche a terra, mascherine e cartacce. Mi hanno risposto: "la ditta incaricata di pulizia pulisce solo dentro". Non so perchè non viene esteso il contratto anche all' esterno. Infine, ho domandato perchè ci fossero quelle sedie non proprio consone là fuori. Potrebbero metterci qualche panchina se proprio vogliono far sedere le persone. Mi hanno risposto: "Bo...".

Girerò questo link allo stesso indirizzo da cui mi inviano i comunicati. Sperando che oltre a farsi leggere leggano e provvedano....