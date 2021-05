CONFERMATA LA BANDIERA BLU PER VASTO

Assegnata anche per quest’anno la bandiera blu per il Comune di Vasto. “Questa mattina durante la cerimonia di consegna avvenuta per via telematica, a causa dell’emergenza COVID-19, la nostra città - hanno dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna insieme all’assessore alle Politiche ambientali, Paola Cianci - ha ottenuto il prestigioso riconoscimento. La bellezza del territorio il mare pulito, i progetti di educazione ambientale consentiranno ancora una volta, alla bandiera blu, assegnata dalla Foundation for Environmental Education (FEE), di sventolare sul nostro litorale”.