Intelligenza Artificiale ed etica: Confindustria Chieti Pescara ospita Paolo Benanti

Paolo Benanti, francescano del Terzo Ordine Regolare - TOR - si occupa di etica, bioetica ed etica delle tecnologie e sarà ospite di Confindustria Chieti Pescara, sede di Via Raiale, il prossimo 14 maggio alle 16:30.

"90 minuti con Paolo Benanti_Intelligenza artificiale: l’algoretica sia sempre al servizio dell’uomo", è il titolo dell’appuntamento che si inserisce nel format nato nel 2008 e promosso dal Presidente Silvano Pagliuca.

Teologo romano, Paolo Benanti focalizza i suoi studi sulla gestione dell'innovazione: internet e l'impatto del Digital Age, le biotecnologie per il miglioramento umano e la biosicurezza, le neuroscienze e le neurotecnologie. Un dottorato in teologia morale, docente universitario, ha fatto parte della Task Force Intelligenza Artificiale per coadiuvare l'Agenzia per l'Italia digitale. A fine 2018 è stato selezionato dal Ministero dello sviluppo economico come membro del gruppo di trenta esperti che a livello nazionale hanno il compito di elaborare la strategia nazionale sull'intelligenza artificiale e la strategia nazionale in materia di tecnologie basate su registri condivisi e blockchain.

Il Presidente di Confindustria Chieti Pescara Silvano Pagliuca presenta così l’appuntamento: “Siamo molto onorati che il prof Benanti abbia accolto il nostro invito. Vogliamo portare l’attenzione sui grandi temi che l’umanità si trova ad affrontare: la tecnologia sempre più pervasiva, i divari enormi di sapere e, dunque di potere.

Il Covid ha accelerato l’evoluzione digitale: oggi è sempre più indispensabile per la nostra economia e la nostra società abbracciare il cambiamento. Ma economia significa gestione della casa comune: come mondo produttivo sentiamo anche il bisogno di confrontarci sui valori etici condivisi che restano la base del nostro futuro. Per questo abbiamo voluto che l’evento fosse aperto a tutti - potrà essere seguito in streaming dal nostro sito www.confindustriachpe.it e dai principali social network - perché ritengo sia una opportunità di crescita e riflessione per ogni componente della nostra società, dai giovani studenti ai capitani d’azienda”.

L’appuntamento si inserisce inoltre nel Grand Tour tra i valori dell’Italia Intraprendente che guida il ventennale della Settimana della Cultura di Impresa. Si tratta dell'iniziativa di Confindustria nazionale che pone al centro la riflessione del legame tra impresa e cultura per lo sviluppo e il progresso del territorio e che quest’anno ha tra i suoi focus tematici la cultura di impresa e dell’innovazione come fattore abilitante, che consente alle imprese di restare competitive nei mercati globali. Si ringraziano le aziende sponsor dell’evento T&D e Umana.

https://confindustriachpe.it/evento/iscriviti.html