AideXa e Creditfidi insieme per facilitare l’accesso al credito alle piccole e medie imprese

AideXa, la nuova piattaforma fintech promossa da Roberto Nicastro e Federico Sforza per semplificare la vita a chi fa impresa sfruttando le nuove tecnologie e le opportunità offerte dall’open banking, ha siglato una partnership conCreditfidi, il consorzio fidi di Confartigianato Imprese Chieti – L’Aquila, espressione di oltre 3.000 imprese.In un momento storico così delicato per le aziende italiane, le due realtà uniscono le forze per offrire alle piccole e medie imprese nuove forme di accesso al credito.

Creditfidi metterà a disposizione delle Pmi la possibilità di accedere alle forme di finanziamento proposte da AideXa, come il servizio di instant lending X Instant: un prestito a breve termine, destinato a coprire qualsiasi esigenza finanziaria, erogato direttamente online nel giro di 48 ore e senza bisogno di garanzie. Grazie alle novità introdotte dall’Open Banking - ovvero alla possibilità per le imprese e partite Iva di condividere i propri dati bancari con soggetti terzi -AideXa è in grado di analizzare i dati transazionali del cliente dell’ultimo periodo e stabilire in modo più accurato il reale livello di merito creditizio per fornire una risposta rapida, il tutto grazie all’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale.Infatti, bastano 20 minuti per avere conferma della fattibilità, importo e tasso.

La partnership permetterà aCreditfididi rafforzare il proprio ruolo di leader nel supporto all’accesso al credito per le Pmi del territorio.

“Le imprese italiane, soprattutto quelle di dimensioni più contenute, oggi più che mai hanno bisogno di un sostegno concreto e di strumenti di finanziamento semplici, veloci e trasparenti per far fronte agli investimenti di cui hanno bisogno. Siamo lieti di mettere a disposizione di tutte le piccole imprese associate a Confartigianato Chieti L’Aquila la nostra soluzione di finanziamento istantaneo, snellendo l’iter burocratico e offrendo una risposta in tempi brevi, con valutazioni ad hoc per ogni imprenditore”, ha dichiarato Federico Sforza, Amministratore Delegato di AideXa.

“L’emergenza Covid-19 ha aperto una crisi di liquidità aziendale senza precedenti: un problema che da qui all’estate riguarderà il 34,1% delle imprese italiane. Individuare soluzioni alternative rispetto ai tradizionali canali è un nostro dovere. Con Aidexa già stiamo dimostrando di poter dare supporto concreto ed immediato alle imprese”, ha detto il direttore di Creditfidi e di Confartigianato Chieti L’Aquila, Daniele Giangiulli.

Inoltre, la partnership tra AideXa e Confartigianato Imprese Chieti – L’Aquila sarà strategica per diffondere tra le aziende del territorio un’adeguata formazione sul tema dell’open banking,una normativarivoluzionaria in grado di promuovere la concorrenza tra player e favorire la creazione di servizi finanziari innovativi per privati e Pmi.