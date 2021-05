La Pediatria di Vasto si arricchisce di nuovi elementi decorativi con la Ricoclaun

Se anche solo per una visita vi doveste trovare nel reparto di Pediatria di Vasto, trovereste l’ambiente completamente rinnovato grazie a varie donazioni dell’associazione Ricoclaun, che dal 2004 svolge attività di clownterapianell’ospedale “San Pio” e che nel corso degli anni ha fatto la scelta di contribuire all’umanizzazione dell’ospedale con tante attività e donazioni, grazie alla collaborazione costante con la direzione sanitaria e al personale sanitario. Dopo la donazione nel 2010 dei pannelli decorativi realizzati dal liceo artistico di Vasto, dopo la donazione degli adesivi alle porte con tanti simpatici animali nel 2017, l’associazione Ricoclaun ha donato a marzo 2021 i panelli decorativi denominati “L’Arca di Noè” che danno l’idea di una grande arca piena di animali, con gli oblo da cui si vede il mare e fuori dal reparto un grande mare pieno di pesci simpatici e colorati.

Questo progetto si è arricchito il 13 maggio 2021, grazie alla donazione di Daniele e Marianna Stampone, i figli di Umberto Stampone, Clown Bebò della Ricoclaun, di altri elementi decorativi. La panchina fuori dal reparto pediatrico è stata decorata con carta adesiva con il tema marino, con tanti pesciolini colorati e sul pavimento del reparto, dalla porta d’ingresso all’ambulatorio medico sono state posizionate tante piccole orme celesti e rosa, per far divertire i bambini più piccoli, grazie all’estro artistico e tecnico di Andrea Mucci e Andrea Tortora di Tam Comunicazione. La Direzione Sanitaria, il personale medico e sanitario del reparto è rimasto molto felice dell’ultima donazione che contribuisce a migliorare ancora di più l’atmosfera della pediatria, in un percorso di accoglienza speciale che incrementa la fantasia permettendo ai piccoli pazienti di sognare, di immaginare l’impossibile, di varcare i confini dello spazio e del tempo, di evadere, di narrare e raccontare una realtà che, in quel momento, può apparire spaventosa. In questo modo si permette ai bambini di elaborare quanto gli sta accadendo e di sostituire gli aspetti negativi legati alla malattia, con gli aspetti positivi che forme espressive appositamente studiate possono suscitare. I colori, i segni, le immagini, le forme, la narrazione, diventano quindi, gli strumenti attraverso i quali il bambino malato riesce a superare in modo sereno il contatto con l’ospedale. Tutti questi stimoli visivi, espressivi, tattili, diventano parte di un percorso di guarigione, dove l’arte, l’espressione creativa diventa in parte cura.

La donazione dei fratelli Stampone rappresenta un segno di vicinanza all’associazione che in qualche modo ha visto il loro papà completamente trasformarsi. L’esperienza clown è infatti per tutti un’esperienza di grande arricchimento, si acquisiscono competenze relazionali nuove che donano e fanno ricevere gioia. Oltre agli elementi decorativi hanno finanziato un corso di improvvisazione teatrale con 8 incontri con il regista e attore Stefano Angelucci Marino.

Un grazie di cuore a Daniele e Marianna per la loro generosità e per la vicinanza alla nostra realtà. Un grazie a Bebò per esserci! L’abbiamo visto trasformarsi in questi anni, grazie alla sua passione, determinazione è diventato il più grande esperto di palloncini e di origami e soprattutto un clown simpatico e divertente.

La Ricoclaun ringrazia di cuore anche tutti coloro che in questi anni hanno contribuito con il 5 per mille a tante attività e donazioni, e lancia una sfida per le prossime donazioni.

“Per questo anno 2021 con il tuo 5 x 1000 abbiamo in mente tanti altri progetti” dice la presidente Ricoclaun Rosaria Spagnuolo “: più attività di clownterapia, anche con la musica in reparto con la presenza di clown e di musicisti professionisti, nuovi pannelli decorativi nell’ingresso della Pediatria di Vasto sempre con il tema marino, per dare l’impressione appena si entra di trovarsi all’interno di un grande mare circondati da pesci colorati, la realizzazione di una giostrina inclusiva in uno dei parchi della città per i bambini più fragili, la realizzazione di un Festival del Sorriso e della Solidarietà in piazza, appena sarà possibile rivederci tutti insieme. Vuoi aiutarci in questi progetti? Sostieni la Ricoclaun, abbiamo bisogno del tuo contributo mediante il 5 x 1000. La tua firma diventerà un sorriso!

Basta una firma per Ricoclaun nel riquadro dedicato alle organizzazioni non lucrative (Onlus) e scrivere il codice fiscale 92038000698”