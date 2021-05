Mario Pascucci non c' e' piu' - il ricordo di Angelo Pollutri

Il lunedì non e' mai un bel giorno ,tra la tristezza del fine giornata di festa ,i risultati di qualche squadra del cuore , e , qualche delusione d'amore ...insomma una giornata del piffero.

Poi il carico a coppe .

La morte di un amico .

Eh sì !

Mario Pascucci non c' e' piu'

Noi del settore ristorazione lo rimpiangiamo gia' da adesso

Lui c'era sempre !!

Disponibile !

Non amava il suo lavoro ...ma il lavoro.

Oggi non si trova un lavapiatti manco a peso d'oro invece Mario era in grado di non dire no a tre ristoranti assieme.

L ' ho conosciuto una decina di anni fa entrava sorridente in cucina e usciva allegro dopo il servizio e mentre chiudeva la cucina faceva finta di passare lo straccetto e prendeva in giro i piu' giovani del personale.

L' ho sentito la ultima volta mercoledì mattina e ci siamo salutati per la ultima volta ridendo e scherzando come sempre .

Mario veniva da una famiglia numerosa ho avuto l' Honoré di conoscere sua madre ,che ha preparato una cena a base di pollo e pasta con sugo soffocato .

Non so se il pollo e' morto per soffocamento nel sugo o si e' voluto tuffare in quel pomodoro al quale mancava la parola.

Poi la zia di Mario Zia Iuccia che viveva a Cupello

Era la mia fan più rivoluzionaria che dormiva con la mia foto sul comodino .

Nel suo cuore avevo preso il posto di Berlinguer

E poi Zio Nicola ...un Re di collina abitava sul colle piu' bello di Cupello ,Polercia .

Collina scelta dai Romani e precisamente dal Console Evagrio per realizzare le terme .

Anche lì ,che Dio benedica Lina e Antonella per la bonta' della loro cucina.

Mario l ' arte di cucinare in allegria e alla casareccia in senso buono l ' avrà presa in eresita' dai suoi antenati.

Il mondo della ristorazione e' un mondo gramo e complicato .

Spesso cucinano i direttori delle banche che nn ti cercano per prenotare un tavolo ,ma per chiederti soldi .

Maledetti soldi .

Le leggende degli uomini di cucina sono ricchi di aneddoti e di chiacchiericci folli.

A Mario ho visto fare di tutto dagli hamburger ai brodetti ,ma il suo forte erano i primi ...fantastici .

Ho sognato di aprire una "primeria" con lui.

Così si lavora!

Come lavorava Mario con il sorriso sulla bocca .

Sorriso senza sindacato ,quel sindacato che lui frequentava tutti i lunedì mattina a chiedere giustizia per avere una benedetta pensione.

Lo sfottevamo spesso per questa storia della pensione.

Un anno fa venne a brindare anche da me per quel risultato ottenuto ...la pensione.

Mario e' stato anche il mio cuoco principale a Nudo&Crudo.

Ha cucinato tanto e per tanti il caro Mario

Ci mancheranno le tue pacche sulle spalle e quei modi di chiamarci .

Penso che non bastino queste parole.per esprimere la mia vicinanza a tutta la famiglia di Mario

Un abbraccio forte forte forte .

Ci hai voluto un gran bene e noi ti porteremo nel nostro cuore

https://vasto.necrologi.today/necrologi/mario-pascucci

