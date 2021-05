PIANTATO IL PRIMO DEI NOVE ALBERI OFFERTI DALL' UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'

“L’albero rappresenta la vita, l’albero è attenzione alla salute, l’albero è amore per l’ambiente. Piantare gli alberi è un gesto concreto che facciamo con i bambini i quali rappresentano il nostro futuro”. E’ questo in sintesi l’intervento del sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca che, su invito dell’Università Tre Età, ha tenuto partecipando nella scuola di via Verdi alla piantumazione del primo dei nove alberi che verranno posti a dimora per celebrare altrettanti anni di attività dell’associazione presieduta da Vania Perrucci.

“Siamo fermi per la pandemia – ha detto Perrucci – ma abbiamo voluto dare un segno di presenza vitale con questa iniziativa che da quest’anno sarà ripetuta ogni primavera con la piantumazione di un nuovo albero, come segno di un nuovo anno per l’Università, in una scuola o in uno spazio pubblico della nostra Città”.

Gli altri alberi saranno collocati nelle scuole di via Ripalta, Sant’Antonio, le Marinelle, il nuovo polo scolastico di via Melvin Jones, e nei tre istituti superiori cittadini.

Per l’Amministrazione comunale erano presenti il presidente del Consiglio Eugenio Spadano, e gli assessori Giancarlo Lippis, Tony Faga e Maria Travaglini.