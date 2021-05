PARTE L’ATTIVITA FORMATIVA DEL PROGETTO DOTE DI COMUNITA’

E’ stato firmato nel pomeriggio del 19 maggio il contratto tra la PMI SERVICES e il Comune di MONTENERODOMO per far partire i servizi formativi ed i tirocini brevi con voucher di servizio. La finalità del Progetto è quella di erogare i percorsi formativi che tengano in considerazione le esigenze del destinatario, rafforzandone le competenze.

Si tratta di un Progetto cofinanziato dal Programma Operativo FSE ABRUZZO 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” Piano 2018-2020 nell’ambito della Strategia d’Area Basso Sangro-Trigno. L’appalto era stato aggiudicato dalla PMI Services, affinché si occupi del servizio di elaborazione della Progettazione esecutiva, dell’ attivazione di corsi di formazione professionale e percorsi formativi, del servizio di attivazione dei tirocini formativi, che si svolgeranno presso sedi operative di datori di lavoro localizzate nei comuni del Basso Sangro Trigno.

Il Progetto della PMI services è risultato anche innovativo in ambito sociale, poiché ha previsto l’attivazione di una procedura di valutazione impatto sociale, per la prima volta in Abruzzo. Questa procedura sarà attivata attraverso uno spin off dell’Università di Firenze, MoCa Future Designer , che servirà a comprendere quale sarà stato il valore sviluppato nella società, coi relativi effetti attesi o non attesi.