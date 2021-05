IL 20 MAGGIO E' IL COMPLEANNO DEI LAVORATORI ITALIANI

Oggi è una festa di compleanno. Il compleanno più importante per tutti i lavoratori italiani.

Il 20 maggio 1970 nasceva ufficialmente lo STATUTO DEI LAVORATORI, una legge socialista che consentì alla Costituzione Repubblicana di entrare in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati, che fino ad allora era rimasta fuori dalla porta.

Da quel giorno tutti i lavoratori italiani furono più liberi, e sui posti di lavoro diventarono cittadini, non più solo numeri di matricola nei fascicoli personali.

C'è voluto il PD di Renzi per mutilarlo in modo vergognoso, privandolo del più importante strumento di tutela dei lavoratori contro i licenziamenti ingiusti, l'art. 18, che obbligava i tribunali a restituire il posto di lavoro a chi fosse stato licenziato in modo arbitrario, senza giusta causa.

I socialisti, tutti i socialisti, dovrebbero preoccuparsi di sanare questa ferita mortale, piuttosto che preoccuparsi che persone dello stesso sesso possano avere un figlio che la natura non consente.