ANCHE NELLE SCUOLE SANSALVESI LA SETTIMANA CORTA?

La settimana corta a scuola è cosa buona e giusta: conviene alle famiglie, perché consente ai genitori che lavorano entrambi di "godersi" i figli anche il sabato mattina; conviene allo Stato, perché fa risparmiare i costi del riscaldamento e i costi del trasporto alunni; conviene allo società, perchè fa ridurre l' immissione di sostanze inquinanti nell' aria.

Queste sono alcune delle motivazioni che ci vengono in mente, ma ce n'è sono anche altre. E tutte insieme devono aver convinto anche i nostri Dirigenti scolastici a muoversi per attivare la settimana corta a San Salvo, come già avviene in altre medie e grandi città.

Risulta essere gia stato convocato un incontro coi genitori da Vincenzo Parente, preside dell' istituto comprensivo "Rodari". Una maestra di Scuola primaria, a cui abbiamo chiesto cosa pensasse della settimana corta, ha detto che "semplifica l'organizzazione scolastica", aggiungendo che "è difficile da spiegare, ma è così". Per cui conviene anche al corpo docente.

Se, come abbiamo visto, la settimana corta a scuola conviene a tutti... è probabile che si farà dal prossimo anno scolastico