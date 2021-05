InterConnettiamoci: si replica il 25 maggio!

Dopo il primo appuntamento e il grande successo riscosso presso l'Istituto comprensivo n. 1 di San Salvo, torna "Interconnettiamoci..ma con la testa", il service di rilevanza nazionale dei Lions e promosso dal Club di San Salvo alla guida della instancabile Presidente Romina Palombo. Il periodo particolare cui stiamo tutti vivendo, ci pone a dover adottare strategie e stili di adattamento che possono mantenerci in equilibrio, ma a volte farci perdere e smarrire il senso di quello che facciamo.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a massicce chiusure scolastiche, tanti ragazzi e adolescenti segregati in casi e costretti a seguire le lezioni attraverso internet. E per fortuna grazie ad internet. Ma l'agguato è sempre dietro l'angolo e internet fa rischiare di non essere una sola opportunità, ma forma insidiosa di tanti pericoli. In questo il service, in programma per martedì 25 Maggio attraverso la piattaforma online, vedrà coinvolti tutti gli studenti delle 4 e 5 elementari dell'Istituto comprensivo Gianni Rodari di San Salvo grazie all'accoglienza della proposta da parte del Dirigente Scolastico Vincenzo Parente e dei suoi collaboratori. Tale service, ci dice, è stato preso subito come spunto per costruire è farlo rientrare all'interno della proposta scolastica dell'anno in corso che vedrà, poi, anche studio è riflessione da parte degli studenti stessi.

A guidare il tutto l'amico Lion Maurizio Sonnoli al quale vanno i ringraziamenti per la disponibilità e professionalità da parte di tutto il Club di San Salvo e dell'Istituto comprensivo Gianni Rodari.