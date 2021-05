Gli indiani ai Sabaudia drogati per lavorare di più

Gli indiani di Sabaudia drogati per lavorare di più

«Ieri i carabinieri del Nas di Latina hanno arrestato un medico di Sabaudia, Sandro Cuccurullo, accusato di aver rilasciato circa mille prescrizioni a 222 propri assistiti di nazionalità indiana, quasi tutti braccianti nelle campagne pontine, per la dispensazione di oltre 1.500 confezioni di un farmaco stupefacente di categoria D, con il principio attivo dell’ossicodone. Nessuno scopo terapeutico ovviamente, ma soltanto la necessità di limitare la sensazione di affaticamento dopo ore di lavoro sotto al sole, nei campi agricoli delle numerose aziende che sorgono tra Sabaudia e Terracina. È la prima volta che un medico viene arrestato con un’accusa così grave, ma non è tutto. Cuccurullo, difeso dall’avvocato Angelo Fiore, avrebbe anche attestato false esenzioni facendo procurare i farmaci a costo zero, interamente a carico del sistema sanitario nazionale» [Mess].

Fino a qualche tempo fa, per non sentire la fatica e reggere dalle 12 alle 16 ore al giorno nei campi, gli indiani si stordivamo con i semi di papavero.

Il procuratore di Washington contro Amazon

Il procuratore generale di Washington D.C. Karl Racine ha avviato un’azione legale contro Amazon. In base all’accusa, Amazon avrebbe mantenuto illegalmente una posizione di monopolio utilizzando termini di contratto che impediscono ai rivenditori di offrire i propri prodotti a prezzi inferiori su altre piattaforme di e-commerce. Tali contratti, secondo il procuratore generale, creano «prezzi artificialmente alti nel mercato al dettaglio online» e, in ultima istanza, «danneggiano sia i consumatori che i rivenditori riducendo competitività, innovazione e possibilità di scelta». Già nel 2019 Amazon ha rimosso la clausola dei contratti con i rivenditori che proibisce a questi ultimi di offrire i propri prodotti su piattaforme rivali a un prezzo inferiore a quello di Amazon. Tuttavia, sempre secondo la procura di Washington, anche in seguito la compagnia fondata da Jeff Bezos avrebbe imposto una clausola identica nei contratti chiamata «politica del giusto prezzo». Di fatto, aggirando il primo intervento dei giudici.

Il primo condannato per tortura

«Per la prima volta in Italia da quando è stato introdotto nel 2017, una sentenza condanna un imputato per il reato di “tortura” non — come sinora nei già rari casi di applicazione — nell’ambito di patologiche dinamiche di pubblici ufficiali protagonisti di vessazioni dentro carceri o uffici di polizia, o in un centro libico di detenzione di migranti, ma nell’ambito domestico di violenze in famiglia di un padre sul figlioletto: Aljica Hrustic, 26enne fiorentino di origine croata, è stato infatti condannato all’ergastolo dalla I Corte d’Assise di Milano, oltre che per l’“omicidio volontario” del figlio di 2 anni Mehmed (per il quale fu letale l’ultimo colpo assestatogli alla testa), e oltre che per i costanti “maltrattamenti” nei mesi precedenti, appunto anche per la “tortura” di quell’ultima notte tra il 21 e 22 maggio 2019» [CdS].

Hrustic colpì il bambino con più di 50 pugni e calci in testa, la lacerazione del labbro superiore, morsi sulle braccia e sulla schiena, e ustioni con fiamma viva sotto le piante dei piedi.

Congelamenti

Ursula von de Leyen ha congelato «il pacchetto economico da 3 miliardi di investimenti pronto ad andare dalla Ue in Bielorussia finché la Bielorussia non diventerà democratica. Serve una risposta molto forte contro questo dirottamento completamente inaccettabile. Lukashenko deve capire che questo atto non può essere senza conseguenze». La Ue ha anche convocato l’ambasciatore della Repubblica di Bielorussia Aleksandr Mikhnevich «per condannare il passo inammissibile delle autorità bielorusse» e richiedere «l’immediata liberazione del giornalista e della sua compagna russa Sophia Sapega». «Protasevich e Sapega non sono però gli unici due passeggeri fatti scendere a Minsk e fermati dalle autorità: un membro del Presidium del Consiglio di coordinamento dell’opposizione bielorussa, l’ex ministro della cultura Pavel Latushko, citato da Interfax, spiega che in tutto sono 4 i passeggeri di nazionalità russa che non hanno proseguito il viaggio verso Vilnius dopo il dirottamento. Protasevich è di nazionalità bielorussa. Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, spiega però che il Cremlino non dispone di informazioni sul presunto fermo “di una cittadina russa o di cittadini russi”» [Fatto]. Ora Protasevich, ricercato per aver organizzato le proteste dello scorso anno contro Lukashenko, rischia fino a 15 anni di carcere per le accuse di terrorismo, incitamento all’odio sociale e ai disordini di massa.

Ieri Lukashenko ha firmato una legge che vieta ai media la copertura dal vivo di raduni di massa non autorizzati, impedisce la pubblicazione di sondaggi di opinione senza un via libero governativo e permette al Ministero dell’informazione di chiudere direttamente gli organi di stampa (prima serviva un’udienza).

De Vito lascia il M5s

Marcello De Vito, presidente dell’Assemblea Capitolina, lascia il Movimento Cinque stelle. «Il mio percorso finisce qui. Dopo 9 lunghi anni, intensi, importanti, decido di uscirne. Il motivo è che non avverto più alcun senso di appartenenza. Non riesco più a dire alle persone “Noi del Movimento 5 Stelle…”. E questo per me è difficile da superare, impossibile direi». Dopo questa uscita però – la sesta in cinque anni – il Movimento non ha più la maggioranza numerica in Aula. Il gruppo è sceso a 24 consiglieri inclusa la sindaca Virginia Raggi, su un consiglio di 49 eletti.

De Vito è tra gli indagati per corruzione nell’ambito del processo per il progetto dello stadio della Roma.

Sperimentare

Le autorità sanitarie di Singapore hanno avviato la sperimentazione di un test anti-Covid che si esegue tramite un etilometro e che fornisce i risultati in meno di un minuto. Questo prodotto, per ora approvato in maniera provvisoria, è stato sviluppato dalla Breathonix, società spin-off della National University of Singapore, e dai primi risultati sembra essere accurato per il 90%.

Lo Sputnik dalla Russia al Kirghizistan

Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto sapere che i suoi esperti stanno valutando la possibilità di lanciare la produzione del vaccino russo Sputnik V anche in Kirghizistan: «La Russia ha fornito e intende continuare a fornire assistenza al Kirghizistan consegnando test, medicine antivirali e vaccini. I nostri esperti stanno adesso studiando la possibilità di lanciare in un luogo in Kirghizistan la produzione del nostro vaccino Sputnik V, conosciuto in tutto il mondo».

La D’Addario ha diritto a costituirsi parte civile

La Cassazione ha accolto il reclamo di Patrizia D’Addario contro la decisione della Corte di Appello di Bari che, nel 2020, l’aveva estromessa quale parte civile dal processo di secondo grado “Escort” – quello per favoreggiamento e reclutamento della prostituzione di 26 donne portate tra il 2008 e il 2009 nelle case dell’allora premier Silvio Berlusconi. Per la consulta «l’esclusione della D’Addario è abnorme in quanto priva di alcun aggancio normativo e anzi in palese contrasto con le regole relative alla costituzione in giudizio della parte civile, che non viene meno nel caso in cui sia dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla parte civile che comunque conserva l’interesse a partecipare al processo di secondo grado, anche solo nella veste di semplice persona offesa dal reato». In primo grado, il tribunale aveva escluso il risarcimento dei danni in favore della donna che aveva impugnato il provvedimento, ma la sua istanza fu dichiarata tardiva dai giudici dell’appello con un’ordinanza ora annullata senza rinvio dagli ermellini «limitatamente alla costituzione di parte civile».

Nel processo d’appello l’imprenditore barese Gianpaolo Tarantini è stato condannato a due anni e dieci mesi di reclusione (in primo grado a 7 anni e 10 mesi), Sabina Beganovic a 1 anno e 4 mesi

Altre cose

Abbiamo appreso che:

-il cavo portante di una funivia è fatto d’acciaio, misura 80 millimetri di diametro e pesa diverse decine di chili al metro;

- secondo l’ultimo sondaggio elettorale gli astenuti sarebbero il 34,9%;

-i dipendenti del gruppo Campari potranno continuare con il telelavoro, ma dovranno stare il 60% del tempo in azienda;

-un editore olandese ha pubblicato l’Inferno di Dante senza la parte con Maometto;

-Maurizio Milani è molto devoto a santa Rita, a san Giovanni Bosco e a santa Francesca Cabrini, che aprì il suo primo convento a Codogno, dove abita lui;

- negli archivi dell’Università del Texas di Austin è conservato un racconto inedito di John Steinbeck che parla di lupi mannari.

-al Consiglio europeo Orban mette il veto quasi su tutto;

-le ceneri di Gigi Proietti riposeranno in un memoriale al Verano accanto alle spoglie di Ennio Morricone; che

-il sogno di Olimpia Bossi, procuratore di Verbania, è una lunga crociera intorno al mondo, ma non è mai riuscita a farla perché ha sempre da lavorare;

-Platinette non ha la minima intenzione di andare in commissione Giustizia al Senato per dire la sua sul ddl Zan («Nessuno mi ha convocato. E anche fosse, non ci andrei: non voglio strumentalizzazioni»).

-la moglie di J-Ax è una modella americana;

-in Germania sinistra e verdi hanno convocato per il 21 agosto una manifestazione nazionale contro la ricchezza;

. Boris Johnson sta negoziando un accordo con l’Australia per abolire i dazi commerciali per 15 anni, cosa che, secondo Edimburgo, manderebbe in rovina gli agricoltori scozzesi.

-venticinque anni dopo averle privatizzate, il governo inglese vuole ridare allo Stato il controllo delle ferrovie;

-che il 40% della società di Chiara Ferragni appartiene a tale Paolo Barletta;

- il senatore democratico Harry Reid quindici anni fa fece stanziare 22 milioni di dollari per uno studio segreto del Pentagono sugli Ufo;

- Filippo IV di Spagna era già sposato a dieci anni (ma, come diceva lo storico Giorgio Spini, si dedicò comunque a «consumare di femmina in femmina le ultime stille di vitalità del sangue d’Asburgo»).

-Bruno Vespa era compagno di scuola di Giorgio Pietrostefani, supposto mandante dell’omicidio Calabresi.