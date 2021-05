Monteodorisio, mercoledì 2 giugno la festa di San Marcellino

Mercoledì 2 giugno a Monteodorisio si terrà la festa in onore di S. Marcellino. Si partirà alle 17.30 con la recita del Rosario in piazza Umberto I, per poi proseguire con la celebrazione della S. Messa. Alle 19.00 prevista la traslazione della statua del Santo Patrono attraverso il pick up della protezione civile “Il Castello” per le vie del paese. Il Comitato Feste Madonna delle Grazie ringrazia tutte le persone che con impegno e dedizione hanno contribuito alla realizzazione della festa.