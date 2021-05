Torna CONTAINER LIVE Giovedì 3 Giugno ore 18.30

Nell'ambito della Festa della Repubblica Italiana, l'Università delle Tre Età di Cupello e l'Università delle Tre Età di Vasto presentano in diretta streaming sulle pagine Facebook Container LIVE, Università Tre Età Cupello, Università delle Tre Età Vasto e su Instagram: container_live

LA COSTITUZIONE E IL NOSTRO TEMPO

L'attualità dei principi fondamentali dopo 70 anni

Con il dott. Bruno Giangiacomo, Presidente del Tribunale di Vasto

La Festa della Repubblica Italiana è una giornata celebrativa nazionale istituita per ricordare la nascita della Repubblica. Si festeggia il 2 Giugno, data del referendum istituzionale del 1946. La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano, occupa il vertice della gerarchia delle fonti nell'ordinamento giuridico. Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 Dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 Dicembre seguente, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, dello stesso giorno, ed entrata in vigore il 1º Gennaio 1948.

"Siamo arrivati all’ultima puntata di questo anno di esordio di Container LIVE. Siamo felici di avervi tenuto compagnia, insieme ai nostri tanti ospiti, i quali con grande generosità hanno dato prestigio e autorevolezza al nostro programma e che non finiremo mai di ringraziare.

E ringraziamo voi per averci seguito con così tanto affetto in questa nuova modalità di comunicazione in streaming, entrata in uso in modo accelerato a causa della pandemia, ma che ci ha consentito di raggiungere un numero di spettatori via social, sia in diretta che nelle visualizzazioni, assolutamente inimmaginabile in altre forme.

Ora vi aspettiamo tutti per l’ultima puntata di questa incredibile annata, Giovedì 3 Giugno alle 18.30 su Container LIVE... e ancora grazie." (Fabio Bruno)