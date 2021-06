Parte da Palmoli la “Diffusione del Turismo delle radici”.

Parte da Palmoli Venerdì 4 giugno 2021 la “Diffusione del Turismo delle radici”. Nell’incantevole Castello marchesale sarà firmato il primo Protocollo per la formazione, a tutti i livelli, del Turismo delle Radici:

l’ Università della Calabria si occuperà dell’ Alta formazione con la Prof. ssa Sonia Ferrari (Docente di marketing territoriale e del turismo nel Dipartimento di economia) e con la Dott. ssa Tiziana Nicotera (cultore della materia e ricercatrice nello stesso Ateneo);

l’ Istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia – S. Elia si occuperà di introdurre nel proprio curriculo i paradigmi della ricerca della predetta Università, allo scopo di qualificare e diplomare i propri operatori agroalimentari in Turismo delle radici;

il Centro di formazione Pmi Services di San Salvo si occuperà di organizzare corsi di formazione per Accompagnatore turistico (per la durata di 323 ore più 120 di tirocinio) e di Operatore di promozione ed accoglienza turistica (per la durata di 263 ore più 120 di tirocinio);

alcuni comuni della Vallata del Trigno (Palmoli, Tufillo, Roccavivara e Dogliola hanno già dato conferma delle propria adesione, ma potrebbero aggiungersene anche altri) si occuperanno di organizzare summer school in Turismo delle radici aperti anche a propri concittadini residenti all’estero o in altra parte dell’ Italia. I Comuni saranno supportati dalle predette Agenzie formative;

l’Istituto italiano Castelli del Molise avrà premura di far inserire nei “pacchetti turistici” da presentare fuori dai nostri confini le tante storie, immagini e curiosità relative alle secolari risorse rappresentate dai castelli, monasteri e palazzi gentilizi dei nostri borghi.

Scopo di questa intesa tra soggetti istituzionali di tre Regioni italiane (al momento Calabria, Abruzzo e Molise) è quello di formare figure professionali (anzitutto provenienti dalle micro comunità) che, dopo i corsi e percorsi suddetti, siano in grado di censire gli italiani all’ estero, comprendere le dinamiche per studiarne i vissuti e per poterli contattare, strutturare piani di marketing, attingendo a conoscenze del tourism events e della genealogia, presentare all’ estero “pacchetti turistici” di comunità e quindi fare accoglienza ai turisti di ritorno, nella consapevolezza che trattasi di turisti con affettività ai luoghi di origine e con senso di appartenenza, anche se in taluni casi solo potenziale.

All’ incontro con tutti i rappresentanti degli Enti firmatari presenzierà l’assistente parlamentare Nicola Dario, formatore di decennale esperienza. E’ stato invitato anche il Sen. Gianluca Castaldi, che, come membro della Commissione turismo del Senato, è relatore del disegno di legge che regolamenterà le attività delle guide turistiche in Italia.

Saranno video collegati alcuni abruzzesi e molisani rappresentati dei Com.it.es. La cerimonia sarà trasmessa in diretta face book sulla pagine facebook del Trigno.net e del Comune di Palmoli.