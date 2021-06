GLI AUGURI DI GIOVANNA GIORDANO PER IL 2 GIUGNO

Nell' occasione del 2 giugno, 75esimo anniversario della Repubblica Italiana, rivolgo il mio pensiero a tutti gli italiani della Circoscrizione consolare di Montreal e ai rappresentanti dell’Italia in Canada: Ambasciatore d’Italia a Ottawa e Consoli Generali a Montreal, Toronto e Vancouver.

Un pensiero particolare agli ex militari di tutte le Forza Armate che con le loro Associazioni mantengono viva la memoria per le generazioni a venire. Per noi che viviamo all’estero i legami culturali ed affettivi con l’Italia si rafforzano sempre più e costituisono uno strumento fondamentale per

mantenere la nostra identità.

Un pensiero doveroso va a quanti hanno contribuito, in questi anni, alla crescita della nostra comunità, ai numerosi organismi, in particolare al Com.It.Es. (Comitato degli Italiani all’Estero) di Montreal, che lavorano incessantemente per promuovere l’Italia, la sua cultura e la sua lingua, in questo Paese.

W il Canada! W l’Italia!