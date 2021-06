ANCHE IL SINDACO MENNA ALL’INCONTRO CON I SINDACATI A SAN SALVO

Il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, ha convocato questo pomeriggio il sindaco di Vasto, Francesco Menna, per condividere scelte e percorsi legati al tema del lavoro nel nostro territorio, invitandolo a presenziare domani all'incontro con i sindacati, che si terrà nell’aula consiliare del Comune di San Salvo, per discutere della vertenza Pilkington.

E’ stata l’occasione per affrontare assieme le questioni ancora aperte e più scottanti delle varie crisi aziendali che riguardano questo territorio e che vedono impegnati tutti i sindaci del Vastese.

Menna e Magnacca hanno anche rilanciato nel contempo la necessità di rimettere al centro del confronto alcuni temi come il nuovo ospedale, previsto in contrada Pozzitello, l’arretramento della Statale 16 e il futuro del consorzio Civeta.

In particolare i sindaci di Vasto e San Salvo ribadiscono come:

- sull’ospedale si sia interrotto il percorso avviato, che sembrava aver dato delle certezze sulla nuova struttura sanitaria a servizio di tutto il territorio del Vastese, e che non si possa perdere altro tempo. Entrambi si attiveranno affinché l'ospedale di Vasto torni a essere inserito in cima all’agenda della Regione Abruzzo come una vera priorità;

- sull’arretramento della Statale 16, argomento che non può più essere procastinato, occorre che le risorse a disposizione non vadano disperse con l’impegno a sollecitare l’Anas per trovare una soluzione definitiva;

- sul consorzio Civeta si rivendicano le esperienze tecniche e professionali maturate in questi anni con la nuova impiantistica realizzata, patrimonio che non può essere disperso anche in considerazione della nuova governance regionale in materia di gestione dei rifiuti.

“Argomenti che non possono prescindere – hanno concluso Menna e Magnacca – dal coinvolgimento di tutti i sindaci del Vastese con i quali è avviato un confronto aperto e sereno, frutto di dialogo e di ascolto, perché ogni risultato sarà possibile solo se condiviso”.