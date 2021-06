Abruzzo in zona bianca. Cosa significa

Zona bianca per Abruzzo, Veneto, Liguria e Umbria da lunedì 7 giugno. Così diventano 7 le regioni nella zona con regole più morbide, compresa l'abolizione del coprifuoco che nelle regioni in zona gialla è stato spostato a mezzanotte, in attesa di essere totalmente rimosso tra 2 settimane.

Per le regioni in zona bianca, come la nostra, regole meno vincolanti per i ristoranti: nessun limite alle presenze al tavolo all'aperto, 6 commensali al tavolo se il locale al chiuso. I locali pubblici potranno osservare orari liberi.