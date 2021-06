8 GIUGNO OPEN DAY VACCINI

L' otto giugno 2021 i dogliolesi hanno dimostrato un'altra volta il proprio senso civico.

Decine e decine di compaesani si sono messi in fila per aspettare il loro turno, in modo paziente e ordinato.

Dogliola è oggi uno dei Comuni che aspira a diventare nelle prossime settimane Comune Covid--free.

Ringrazio tutti i neo vaccinati, ringrazio i medici e gli infermieri del 118, i medici e gli uomini dell'esercito, i medici dei Carabinieri e, infine, il Dott. Di Nardo che ha organizzato e permesso che tutto questo si realizzasse.