APPUNTAMENTO CON LA STORIA A PALAZZO D’AVALOS

Da domani 16 giugno gli orari di apertura dei Musei Civici di Palazzo d’Avalos a Vasto cominciano ad allungarsi in vista della stagione estiva. Fino al 30 giugno i Musei saranno visitabili dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 22.00

Il primo luglio poi scatterà l’orario estivo valido fino al 31 agosto con apertura tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 24.00.

Il prossimo fine settimana coincide con un appuntamento importante, le Giornate Europee dell’Archeologia. I musei hanno deciso di partecipare a questa occasione comune di riflessione e sensibilizzazione sul nostro patrimonio archeologico con un’attività per famiglie che vede coinvolti i grandi nell’approfondimento sulle popolazioni italiche che hanno abitato la regione prima della romana Histonium, e i più piccoli in un momento ludico, una caccia al tesoro alla scoperta dell’archeologia a sorpresa del giardino napoletano.

Appuntamento venerdì 18 e domenica 20 giugno alle ore 18.30, attività gratuita per un massimo di 15 partecipanti.

E’ richiesta la prenotazione ai numeri 334.3407240 - 0873.367773 (in orario di apertura). Per accedere ai musei sono necessari la mascherina, l’igienizzazione delle mani e il distanziamento interpersonale, Il personale all’ingresso provvederà al rilevamento della temperatura. Per evitare assembramenti sono previsti percorsi d’ingresso e di uscita differenziati. In caso di affluenza consistente il personale provvederà a contingentare gli ingressi.

Info: Musei Civici di Palazzo d’Avalos, p.zza Lucio Valerio Pudente 5 Vasto (CH)

334.3407240- 0873.367773 (in orario di apertura), palazzodavalos@archeologia.it - www.museipalazzodavalos.it,

facebook: Palazzo d’Avalos – Meraviglia d’Abruzzo.