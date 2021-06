TECNICI O POLITICI NEL VIDEO DI VITO EVANGELISTA

In questo suo ultimo video, il prof. Vito Evangelista, nostro amico e politologo, mette il dito nella piaga e “ricorda” che essere politico significa avere competenze trasversali. Quindi essere politico è meglio che essere tecnico, che di norma ha una sola competenza, per quanto ineccepibile…nella propria materia.

Eppure ai politici si continua a preferire i tecnici. A livello nazionale il primo tecnico fu Ciampi, cui seguirono Monti e Draghi di oggi. A livello locale si punta sempre più spesso ai tecnici, che però vengono chiamati “civici”, cosa che – come dice Vito Evangelista – toglie la “visione di lungo periodo”.

Condividendo le riflessioni fatte in questo video, soprattutto in ordine alle conseguenze sociali, annunciamo che a breve faremo un CHI C’E’, C’E’ SU TECNICI O POLITICI, a cui inviteremo lo stesso Evangelista, ma non solo…