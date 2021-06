“Con Rigenera Italia, risorse per 17,69 ml di euro in Abruzzo con 130.000 euro a Vasto, Ortona e Lanciano”.

Quello iniziato nel precedente Governo insieme al Prof. Avv. Giuseppe Conte è un lavoro che dà risultati concreti al Paese anche dopo la fine della sua esperienza. Si perché con “Rigenera Italia”, il programma che designa i programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare alla scala urbana che puntano a garantire qualità e sicurezza dell’abitare sia dal punto di vista sociale sia ambientale, in particolare nelle periferie più degradate sono state finanziate opere per 412 milioni di euro, tutti fondi ripartiti dal Ministero dell’Interno per opere di efficientamento energetico, manutenzione e sviluppo sostenibile.

Soddisfazione è espressa per i finanziamenti erogati in favore dei comuni abruzzesi che hanno presentato domanda compreso quello della sua città Vasto, dalla deputata del M5S Carmela Grippa che sul punto dichiara: “Le risorse per i progetti di rigenerazione urbana sono quelle per cui noi del Movimento ci siamo sempre battuti credendo nella fondamentale importanza di quanto la “Bellezza” sia un utile elemento per migliorare aree della città. Gli interventi urbanistici contribuiranno sicuramente a dare maggior valore e a migliorare le condizioni sociali ed economiche delle aree interessate. Mai come ora in questa fase di ripartenza i Comuni potevamo avere bisogno di queste risorse di finanza locale per ridare un nuovo volto ai propri territori. Questa è la strada, avanti così e bene per il finanziamento di 130.000,00 euro ottenuto anche dai Comuni di Ortona e Lanciano ”,conclude.