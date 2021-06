Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, tre donazioni per chiudere l’anno sociale

Si chiude con un triplice service l’anno sociale del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna che domenica ha celebrato la sua annuale Charter, condotta dal cerimoniere di Circoscrizione Oreste Campopiano e da quello di Club Massimo Molino. Alla presenza della Governatrice del Distretto Lions 108A Italy Francesca Romana Vagnoni, il primo cittadino di Vasto Francesco Menna ha portato i saluti della Città al sodalizio ricordando l’importante contributo che i Lions danno alla comunità e l’importanza della collaborazione tra le organizzazioni di servizio e l’Amministrazione comunale. Menna ha voluto donare alla Governatrice ed al PIDG Tommaso Draganiun prezioso volume che racconta la storia dei Palizzi. Quindi riconoscimenti per la crescita sociale nell’anno del millennio sono stati consegnati a Luigi Marcello, Francesco Nardizzi e Luca Russo, tre past presidenti.

A seguire il presidente del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna Elio Bitritto ha dato corpo a ben tre service di fine anno. Infatti, ha proceduto ad effettuare due donazioni al mattino e una nel pomeriggio. In particolare, nelle mani del sindaco Menna ha rimesso un assegno simbolico di quanto versato in favore della raccolta fondi promossa dal Comune di Vasto per mantenere in attività l’hub vaccinale di via dei Conti Ricci. Quindi, un altro assegno è finito nelle mani di Franco Del Signore, socio del Lions Club gemello di Sulmona e coordinatore distrettuale di Acqua per la vita onlus, contributo che verrà utilizzato per costruire un pozzo idrico in un territorio ad alta concentrazione di rifugiati nel nord del Burkina Faso.

Nel pomeriggio la consegna alla Dr.ssa Daniela Onofrillo, dirigente medico presso l’Unità operativa semplice dipartimentale di oncoematologia pediatrica dell’ospedale S. Spirito di Pescara, di un notebook come da richiesta avanzata dalla stessa UOSD.Il discorso di saluto del presidente Bitritto è iniziato con un momento dedicato a far conoscere alle massime cariche distrettuali ed agli ospiti presenti il fascino e la storia del Museo del Costume del Vasto, realizzato dal Lions Club vastese ed ospitato nelle sale dello storico Palazzo d’Avalos, attraverso la proiezione di un video prodotto ad hoc. Quindi, dopo aver ribadito le difficoltà derivanti dalle restrizioni pandemiche che hanno gravato tantissimo sulla normale intensa attività del Club, riconosciuta anche dalla Governatrice, Bitritto ha snocciolato alcune iniziative realizzate, tra cui un incontro digitale con esperti internazionali sulla questione vaccini e l’adesione a iniziative plurime di raccolta fondi per la Fondazione internazionale LCIF.

Dinanzi anche al PIDG Dragani, al presidente di Circoscrizione Francesco D’Adamio e al presidente di Zona Luigi Iubatti, nel suo discorso di saluto il DG Francesca Romana Vagnoni non ha perso l’occasione per ribadire la necessità di una modernizzazione dell’essere Lions che superi anche le rigide procedure protocollari, ha sottolineato quanto i Lions siano stati importanti anche nel corso della pandemia tanto da essere chiamati a raccolta dal Governo per le procedure vaccinali, ha ricordato lo spirito di servizio che deve animare tutti i soci Lions, prima difare dono del proprio guidoncino in segno di stima e riconoscenza ai soci Luigi Spadaccini, Elio Bitritto e Massimo Molino. In chiusura il presidente Bitritto a titolo personale ha inteso omaggiare con una targa le socie fondatrici del Club, delle quali era presente la sola Maria Pia D’Ugo, e la segretaria Maria Pia Smargiassi.