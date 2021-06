Tante associazioni, artisti, enti uniti per combattere il degrado

In questo ultimo periodo anche a Vasto, come in molte città italiane, c’è una maggiore attenzione alla partecipazione attiva dei cittadini, al bene della città anche con attività legate alla rigenerazione urbana: parte una nuova idea di riqualificazione nella zona della Pista di Pattinaggio della Villa comunale.

Proprio in quell’area c’è stato un incontro con l’assessore Gabriele Barisano e la presenza di tante associazioni, artisti e enti del territorio: Ricoclaun, Un Buco nel Tetto, Amici di Zampa, Alzh-A La Vita, Cb San Vitale, Fisa, Emozione coi sassi, Movimento dei Focolari, Invos, Matrix, Bottega incontro, artisti locali, Avis, Anffas, Consulta giovanile, Comunità la Casa di Lele. Tante le attività messe in cantiere per completare il progetto di rigenerazione già iniziato qualche settimana fa.

L’associazione Ricoclaun, che si occupa da anni di clownterapia nel territorio è la capofila del progetto regionale “Per te in Volo: PERsone, Tempo, Inclusione e VOLOntariato”, che comprende in un partenariato anche Un Buco nel Tetto, Circolo Cb San Vitale di San Salvo, Amici di Zampa e Alzh-A La Vita per promuovere gli obiettivi sostenibili dell’Onu, l’Agenda 2030 nell’ambito del volontariato, con attività di conoscenza e disseminazione in collaborazione con varie associazioni di volontariato del territorio, artisti, famiglie, bambini, prevedendo anche attività formative, gratuite e aperte al territorio e un evento di festa.

Questo gruppo di associazioni ha già partecipato alla rigenerazione della pista di pattinaggio insieme all’associazione Rigenera Vasto e a tanti volontari di Vasto, sia con la presenza fattiva a verniciare, sia economicamente, acquistando pennelli e vernici per l’intera attività.

Le azioni decise oggi in modo generale e che andranno concretizzate nei prossimi giorni comprendono: la pulizia e tinteggiatura dei sedili e tavoli in cemento presenti attorno alla pista di pattinaggio della Villa Comunale, con la realizzazione di forme d’arte sui tavoli ,la realizzazione di mattonelle in ceramica da apporre sul frontale delle varie sedute, realizzate con attività laboratoriali con bambini e genitori e associazioni con la collaborazione della Creta Rossa; attività di formazione gratuita, aperta alle associazioni e al territorio, sull’Agenda 2030 e gli obiettivi sostenibili dell’Onu, realizzata con la collaborazione dell’Aiccre Abruzzo nelle date del 26,28 e 30 luglio 2021 dalle ore 18/19,30 e sul Primo Soccorso, realizzata in collaborazione della PMI Service il 2 e 3 settembre dalle ore 18 alle 19,30; un concorso fotografico con scatti che raccontano l’Agenda 2030 e la partecipazione attiva e una estemporanea di pittura con artisti locali con tanto di giuria e premi; l’acquisto di piccole attrezzature di verde urbano come giochini inclusivi, strutture per bookcrossing e per il fitness. Inoltre, è in programma un grande evento sabato 21 agosto 2021 nella Villa Comunale con la partecipazione di associazioni, enti, artisti, con laboratori, attività per bambini e le loro famiglie, spettacoli, sempre con grande attenzione alle normative anti covid.

Un fitto programma che vedrà la realizzazione di una proficua sinergia per migliorare la fruibilità di un luogo con attività innovative in un clima di inclusione, confronto, coinvolgimento e solidarietà.