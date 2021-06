A VASTO SINISTRA ITALIA CON DINA CARINCI

Le promesse non mantenute hanno deluso le aspettative della SINISTRA e degli ambientalisti. Il partito de la Sinistra Italiana, insieme ad elettori del fu centro-sinistra, con alcuni ambientalisti coraggiosi e motivati, oltre a cittadini e partite IVA volenterosi e disinteressati, sta per terminare i propri contenuti programmatici (Democrazia Partecipativa, Turismo consapevole ed internazionale con sinergie con i borghi dell'interno, salvaguardia ed ampliamento del verde cittadino anche in periferia, Controllo dei Beni comuni, ciclo dell'acqua veramente pubblico, energia alternativa, Controllo continuo della salubrità dell'aria, eliminando tutto ciò che inquina sia l'aria che l'acqua ed i terreni... ma c'è anche dell'altro che questa lista civica-politica proporrà ai cittadini ed al Movimento 5 Stelle).

Noi di Sinistra Italiana pensiamo che un simile programma da concretizzare tramite la Democrazia Partecipativa non è nella forma mentale e nella volontà degli uomini e delle donne del cosiddetto centro-sinistra ed abbiamo riscontrato attenzione ed accordo, da concretizzare a breve, con la candidata Dina Carinci che, per quel che ci riguarda, sarà il prossimo sindaco (Sindaca) di Vasto.