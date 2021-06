4 LUGLIO GIORNATA PER IMMERGERSI NELLA NATURA NELLA VALLE DEL TRESTE

Per immergersi nella natura della Valle del Treste, per conoscere il territorio dell' altovastese, è stata organizzata una giornata dedicata all' outdoor di 55 chilometri (cicloturismo), 20 chilometri (mtb) e 9 chilometri di escursionismo

Chi volesse partecipare come società cicloturistica può inviare la lista all'indirizzo mail riportato nella locandina.

Chi volesse partecipare come mtb -ciclismo può contattare Rocchino al n° sottoriportato.

Chi volesse partecipare come escursionista può contattare Alessio al n° sottoriportato.

