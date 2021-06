Abruzzo e #Molise! sulla prestigiosa guida #LonelyPlanet

"E' uscita da qualche giorno la prima edizione della guida #LonelyPlanet dedicata ad #Abruzzo e #Molise!

Finalmente anche la nostra regione ha l'onore di avere una versione dedicata della guida turistica più famosa al mondo.

All'interno c'è anche un capitolo molto interessante su #CostaDeiTrabocchi che cita tutto il nostro circondario".

Con queste poche ma significative righe, Giuseppe D' attilio, consigliere regionale Unpli Abruzzo e presidente Pro Loco Pollutri, ha annunciato una "nuova pagina" (...in senso letterale) per la nostra Regione e la Costa Trabocchi, ripresi dalla più prestigiose delle guide turistiche in pubblicazione.