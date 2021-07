NUOVO LIBRO SU REMO GASPARI

Silvio Bellano, politologo originario di Furci, è stato molto vicino a Remo Gaspari negli ultimi anni della sua lunga ed intesa vita, sui cui ha pubblicato il suo primo: "Remo Gaspari. Un abruzese che ha servito e onorato le istituzioni della Repubblica Italiana".

L'annuncio è stato dato dallo stesso autore con un commosso annuncio sui social, che riportamo integralmente:

"È con vera emozione che comunico l'uscita del mio primo libro che - scrive Bellano - racconta attraverso un' intervista e fotografie, la vita di un grande Politico della cosiddetta prima Repubblica. Un protagonista delle isituzioni del nostro paese. Un Uomo come pochi per competenza, onestà e capacità politiche. Ho ritenuto opportuno ricordarlo attraverso un libro perché è stata una persona alla quale ho voluto un gran bene e alla quale devo molto per gli insegnamenti che mi ha donato".

A breve inviteremo il dott. bellano ad un nostro Chi c'è, c'è