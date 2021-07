Sabato 3 luglio 2021,alle ore 18:00 presso la Piazza dei Caduti a San Martino sulla Marruccina c'e' stata la prima Messa officiata da Padre Nicola Maria Mastracola che da poco ha terminato gli studi per diventare sacerdote., a cui hanno partecipato anche una parte dei Ministranti della parrocchia San Nicola accompagnati dal parroco don Beniamino Di Renzo, oltre a Dan Rossi da pochi giorni tornato a San Salvo dalla Germamia per le ferie estive

L'Ordinazione Sacerdotale era stata fatta a Roma preesso la Basilica di San Camillo De Lellis il giorno 29 giugno 2021.



A fine celebrazione Eucaristica c'e' stato un piccolo rinfresco per tutti quanti i presenti.

La foto è stata scattata da Dan, che si ringrazia