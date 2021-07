IL RICORDO DI RAFFAELLA CARRA'

Va via l'eleganza, va via l'educazione, va via la capacità, va via l'ultimo esempio di professionalità, va via un personaggio che ha saputo insegnare l'italiano agli italiani che non lo conoscevano. Va via chi ha saputo fare televisione con l'impegno, col lavoro, con la tenacia e l'intelligenza.

Ci restano 4 sgallettate che mostrano tette e fondo schiena, che limonano davanti ad una telecamera, che sbattono in prima pagina notizie vergognose, che litigano ed urlano con bocche che sembrano scialuppe di salvataggio, che hanno bisogno di essere nude per farsi ricordare. Restano però nel cuore : un caschetto biondo un corpo scolpito col lavoro e non col bisturi, una risata avvolgente e coinvolgente, un volto sincero e amicale.

Grazie Raffa, ci hai insegnato che si può fare l'amore da Trieste in giù, che basta un colpo di spazzola e la tristezza se ne va... Grazie perché in tutti i sogni adolescenziali, volevamo essere belle e brave come te. Grazie perché a quelle della mia generazione hai insegnato il valore del lavoro.