SERVIZIO DI SALVAMENTO A PUNTA PENNA

Anche per l’estate 2021 l’Amministrazione comunale assicura per i mesi di luglio e agosto il servizio di salvamento presso la spiaggia libera di Punta Penna con tre postazioni. Il servizio è stato affidato alla ditta Angeli del Mare.

Quest’anno è prevista l’ulteriore postazione nell’area della Riserva di Punta Aderci con pattugliamento a bordo di un gommone, nei giorni di maggior affluenza, fino alla spiaggia di Mottagrossa per la durata di un mese a partire dal 22 luglio.

“Il servizio di salvamento nella Riserva è stato una novità introdotta sin dall’inizio di questo mandato amministrativo - dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessore alle Aree Protette e Demanio, Paola Cianci - e oggi siamo riusciti a potenziarlo nel periodo in cui si registra il picco delle presenze. Un’altra importante porzione della costa verrà monitorata per prevenire gli incidenti durante la balneazione per la sicurezza dei turisti e cittadini che frequentano le spiagge della nostra bellissima area protetta. Raccomandiamo sempre massima prudenza – concludono sindaco e assessore - laddove non si abbia una buona conoscenza del territorio e dei fondali marini”.