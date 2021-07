Arrestate dai carabinieri due persone a San Salvo

San Salvo 08 luglio 2021 – nella tarda mattinata di ieri 07 luglio, i Carabinieri della Stazione di San Salvo, a seguito di specifiche attività investigative, finalizzate al contrasto del sempre più dilagante fenomeno in materia di stupefacenti, in San Salvo hanno arrestato due uomini del luogo M.C. 46enne e P.D./C. 35enne, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.