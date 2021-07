Sabato 17 luglio Festa della Madonna del Carmine a Monteodorisio

Sabato 17 luglio ci sarà la festa della Madonna del Carmine a Monteodorisio. Alle ore 18.00 ci sarà il Santo Rosario presso il Santuario Madonna delle Grazie, seguirà alle 18.30 la celebrazione della S. Messa. Alle 19.30 è prevista la traslazione della statua della Madonna del Carmine per le vie del paese attraverso il pick up della protezione civile Il Castello. A chiudere i festeggiamenti sarà il concerto della tribute band cover di Ligabue.

“Grazie a tutte le persone per la fiducia dataci – spiega il presidente del Comitato Feste Luigi Vitelli - . Dopo la festa della Madonna del Carmine, continueremo a lavorare per i festeggiamenti della Madonna delle Grazie. Nonostante le innumerevoli difficoltà legate alla pandemia, abbiamo tanta voglia di proseguire con il nostro impegno e tornare a divertirci come sempre. Vogliamo ripartire con l’obiettivo di garantire una bellissima festa, rispettando le dovute misure anti-contagio. Ringraziamo di cuore tutti gli sponsor per l’aiuto dimostrato.”