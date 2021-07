SAN SALVO COVID FREE

“In questo momento il Comune di San Salvo è Covid free: non abbiamo nessun caso positivo attivo. E’ una buona notizia, dopo mesi e mesi durante i quali i nostri concittadini sono stati costretti a casa o ricoverati in ospedale perché positivi al Covid”. A dichiararlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca dopo aver ricevuto la comunicazione di riammissione in comunità dell’ultimo caso ancora positivo dal Dipartimento di prevenzione della Asl 02 Abruzzo.

“Ma questo dato non ci può fare abbassare la guardia se consideriamo – aggiunge il sindaco Magnacca – le percentuali che ci sono state fornite ieri dal tavolo interistituzionale attivato dal prefetto Forgione dove ci vede in provincia di Chieti agli ultimi posti per il numero di vaccinati. Dobbiamo fare di più. Invito i miei concittadini a recarsi presso il Centro vaccinale attivo dallo scorso aprile presso il palazzetto dello sport in via Magellano”.