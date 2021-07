ONOREVOLI, STOP AGLI ACCORDI CON LA LIBIA

Le associazioni e le organizzazioni territoriali impegnate nella difesa dei diritti umani e dei valori della Costituzione italiana, in vista del voto del15 Luglio 2021 al Rifinanziamento accordi con la Libia, SI SONO FATTI PROMOTORI E PORTAVOCE dei numerosi cittadini abruzzesi che hanno risposto all'appello IO NON SONO D'ACCORDO inviando ai deputati eletti in Abruzzo un documento e un appello a VOTARE NO.

Il 15 Luglio si terrà una manifestazione nazionale alle ore 17 in Piazza Montecitorio - Roma

PER INFO E COMUNICAZIONI

VANESSA CIRILLO

MEDITERRANEA SAVING HUMANS

3925056991

Gentili Deputati,

nell'ambito del rinnovo degli ACCORDI CON LA LIBIA che vi apprestate a firmare domani, 15 Luglio 2021,RIFINANZIANDO CON I SOLDI DEI CITTADINI ITALIANI la " COSIDDETTA GUARDIA COSTIERA COSTIERA LIBICA" nota ormai a tutti per i suoi crimini e i CENTRI DI DETENZIONE IN LIBIA - LAGER dove quotidianamente vengono violati i più elementari diritti umani,

con il presente documento le associazioni del territorio dove siete stati eletti a nome dei numerosi cittadini che hanno manifestato il proprio

IO NON SONO D'ACCORDO vi preghiamo di ricordare in sede di voto il presente appello e VOTARE NO.

Noi che quotidianamente sentiamo quelle urla di dolore.....